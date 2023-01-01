Работодатели в Пермском крае заинтересовались соискателями старше 50 лет Количество направленных им приглашений на работу выросло за год на 72% Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru выявила изменения в отношении работодателей Пермского края к соискателям старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям 41-50 лет, в марте 2023 года в сравнении с мартом 2022-го выросло на 41% (с 8,7 до 12,2 тыс.), а соискателям старше 50 лет — на 72% (с 2,2 до 3,8 тыс.), то есть более чем в полтора раза.

Главная причина, говорят специалисты сервиса, — в «вымывании» с рынка труда молодых россиян на фоне демографического старения и эмиграции. По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн чел. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет.

Отмечая данную тенденцию, тем не менее, в абсолютных цифрах чаще всего работодатели Пермского края в марте 2023 года по-прежнему приглашали на собеседования соискателей 19-30 лет — на них приходится 52% приглашений. Вторая по популярности у работодателей категория — соискатели 31-40 лет (28%). На соискателей 41-50 лет приходится 12% приглашений. 4% — соискатели старше 51 года.

Ещё 5% приглашений были отправлены соискателям 14-18 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.