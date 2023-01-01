На выходные в Пермском крае ожидается дождливая и ветреная погода В дневные часы температура воздуха будет подниматься до +18 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на выходные в регионе с 29 апреля по 1 мая.

Так, в субботу, 29 апреля, температура ночью опустится до −5…0°, в Перми будет около −2°, по региону днём +13…+18°, в Перми +16°. Обойдётся без существенных осадков.

В воскресенье, 30 апреля, дожди возможны на северо-западе. Температура воздуха ночью будет опускаться до −1°, днём температура поднимется до +12…+17°, в Перми до +16°.

В понедельник, 1 мая, небольшие и умеренные дожди возможны повсеместно. Днём усилится ветер до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в районе 0…+5°, днём воздух прогреется до +13…+18°, в Перми до +14°.

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