Мэрия Перми выделила на пиротехническое шоу в День города 10 млн рублей Оно состоится на набережной Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Театр огня «Кама» в День города Перми 12 июня на набережной представит горожанам и гостям краевого центра 20-минутное пиротехническое шоу.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на портал Госзакупок, огненный спектакль «Рождённые на Каме» с музыкальным сопровождением пройдёт с 23:40 до полуночи.

Во время представления будет перекрыто движение по Коммунальному мосту и закрыт городской пляж.

Пиротехническое шоу обойдётся бюджету Перми в 10 млн руб.

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