В администрации Перми поделили полномочия «инвестиционного» вице-мэра Ставку упразднили для сокращения расходов на управленческий аппарат Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми в связи с упразднением ставки вице-мэра, возглавлявшего функционально-целевой блок администрации «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием», между заместителями главы города поделены дополнительные полномочия.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», замглавы Перми Ольга Андрианова теперь будет курировать городской департамент экономики и промышленной политики. Вопросы экологии переданы вице-мэру Дмитрию Галиханову. А контроль за городским управлением капстроительства возложен на Игоря Субботина.

Глава города Алексей Дёмкин на апрельском заседании Пермской думы заявил, что ставка уволившегося в феврале вице-мэра по инвестициям и природопользованию Виктора Агеева упраздняется по поручению губернатора о сокращении расходов на аппарат городской администрации.

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