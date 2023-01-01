В Перми в университетах проводят опросы об отношении к власти и СВО По информации вузов, участие в них добровольное Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми студентам и сотрудникам ПГГПУ предложили пройти онлайн-опрос на платформе «Неравнодушный человек». Он включает в себя вопросы о политической ситуации, отношении к спецоперации и президенту РФ. Об этом сообщает 59.ru. В пресс-службе ПГГПУ отметили, что опрос проводится по инициативе федеральных властей и участие в нём добровольное.

По данным портала, опрос в педуниверситете должен был состояться 27 апреля, однако был отложен по техническим причинам.

Также стало известно о проведении такого же опроса в ПГНИУ. В его пресс-службе тоже подтвердили, что исследование общественного мнения среди студентов — федеральная инициатива, и участие добровольное.

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