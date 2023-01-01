В Перми автобус сбил школьника Пострадавший госпитализирован Поделиться Твитнуть

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В Свердловском районе Перми автобус сбил 12-летнего школьника на велосипеде. Пострадавшего увезли в больницу. О происшествии со ссылкой на пресс-службу краевой полиции сообщает 59.ru.

ДТП случилось 26 апреля. Автобус Mercedes маршрута 11Т ехал по ул. Солдатова со стороны ул. Куйбышева. Повернув на Серебрянский проезд, водитель наехал на велосипедиста, который не спешился, а переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГУ МВД Прикамья начали проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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