Дмитрий Махонин встретился в ЗАТО Звёздный с бойцами специальной военной операции Во встрече также приняли участие волонтёры и общественники Поделиться Твитнуть

В четверг, 27 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита в ЗАТО Звёздный на площадке музея-бункера 52-й ракетной дивизии встретился с участниками СВО, волонтёрами и представителями общественности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Дмитрий Махонин отметил, что подобные встречи позволяют решать вопросы жителей региона, находящихся в зоне спецоперации, и их семей. Все обращения, поступающие от прикамцев, обрабатываются специалистами региональных ведомств и министерств. Глава Прикамья также акцентировал внимание на том, что ряд особо значимых вопросов находится в ведении Минобороны РФ, но краевые власти со своей стороны доводят проблемы и пожелания до ответственных лиц, чтобы содействовать в их решении.

В ходе встречи бойцы задавали вопросы о положенных выплатах, льготах, об условиях военной службы по контракту и многие другие.

Бойцы также рассказали, насколько им важна поддержка с родной земли, в том числе регулярные поставки гуманитарных грузов и детские письма.

«Когда читали письма от ребятишек, на душе сразу становилось хорошо, — отметил Михаил Мялицын, который на протяжении полугода участвовал в СВО в качестве добровольца. — Никогда не забуду, как нам прислали связанные бабушками варежки — очень согрели, и я их не снимал, пока была холодная погода».

Общественники рассказали губернатору об организации работы по помощи военнослужащим.

«Мы весной прошлого года начали собирать собственными силами гуманитарную помощь для нужд жителей Донбасса, затем — для участников СВО, — заявила руководитель волонтёрского движения Наталья Писаревская. — От жителей нашего населённого пункта чувствуется большая отдача — и от взрослых, и от детей. Например, зимой девочки по собственной инициативе сшили и отправили балаклавы для военнослужащих. Очень ценно, что многие из нас вносят свой вклад и поддерживают наших земляков».

На сегодняшний день в Звёздном действует швейное отделение движения «Молот/Парма Za СВОих», в котором шьют пятиточечники, специализированное госпитальное нижнее белье и полотенца, начата работа по изготовлению маскировочных сетей. Отделение является частью большого волонтёрского объединения прикамцев, филиалы которого открыты во всех районах Перми и ряде других муниципалитетов края.

В завершении встречи Дмитрий Махонин отметил: «Видно, что в территории народ сплочённый: регулярные поставки гуманитарной помощи, волонтёрские объединения, которые шьют экипировку, собирают маскировочные сети, вяжут тёплые вещи. Важно помнить, что всё это помогает нашим землякам».

Глава Прикамья также осмотрел экспозицию музея-бункера, у которого масштабные планы по развитию — проект инициативного бюджетирования по обустройству смотровой площадки с военной техникой стал победителем краевого конкурса. Инициатор проекта — Центр ветеранов РВСН Пермского края, общая стоимость — около 1,5 млн руб. В ходе экскурсии Дмитрий Махонин отметил, что именно благодаря таким музеям сегодня молодое поколение может прикоснуться к истории нашей страны.

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