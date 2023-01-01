К осени этого года в ЗАТО Звёздный комплексно благоустроят набережную реки Юг На эти цели выделят 3,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Проект благоустройства набережной реки Юг / Пресс-служба Министерстве ЖКХ Пермского края

В этом году в ЗАТО Звёздный планируется благоустроить ещё одно пространство для отдыха у воды. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Пермского края.

На береговой полосе реки Юг сделают пешеходные дорожки, оборудуют спуски к воде, обустроят зону пляжа с отделением для детского купания с буйками, а также установят спасательную вышку.

Планируется организовать и зоны причала — это позволит устраивать прогулки по пруду на катамаранах, лодках и других водных видах транспорта. По просьбам жителей здесь также появятся экологичная детская площадка и энергоэффективное уличное освещение, места для отдыха с беседками и навесами, будет проведено озеленение территории.

«Детские площадки, а также их оборудование имеют сертификаты безопасности. А подрядная организация несёт гарантийные обязательства в течение пяти лет», — отметили в ведомстве.

Благоустройство пространства на набережной в ЗАТО Звёздный планируется завершить в сентябре. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов выделят более 3,7 млн руб.

По мнению губернатора Дмитрия Махонина, комфортные условия проживания необходимо обеспечивать всем жителям региона, вне зависимости от удалённости населённого пункта от Перми. В этом году запланировано благоустройство более 180 таких объектов.

До 31 мая проходит онлайн-голосование за приоритетные объекты благоустройства на 2024 год и их дизайн-проекты в 13 населённых пунктах Прикамья. Сделать выбор на сайте по ссылке gorodsreda.ru могут жители в возрасте старше 14 лет. Онлайн-голосование проходит также по всей стране.

Кроме того, на портале DOBRO.RU проходит регистрация волонтёров для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного российским президентом. На сегодняшний день добровольцами стали более 1,5 тыс. жителей Пермского края. Присоединиться к ним может любой желающий в возрасте от 14 лет.

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