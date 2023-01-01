В Перми 1 мая запретят продажу алкоголя Нарушителей могут оштрафовать до 300 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Согласно постановлению правительства Пермского края, 1 Мая (Праздник Весны и Труда) на территории региона, в том числе в Перми, запрещается розничная продажа алкогольной продукции.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, нарушение запрета будет наказываться административными штрафами на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

Следующим днём, когда в магазинах Перми запретят розничную продажу спиртного, станет 9 Мая — День Победы.

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