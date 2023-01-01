Елена Синица Власти Прикамья обсудили участие муниципалитетов в проекте КРСТ Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос об участии в федеральном проекте «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Прикамья.





Сообщается, что за счёт финансирования по госпрограмме муниципалитеты могут как модернизировать системы ЖКХ, так и строить крупные социальные объекты. Всё это приводит к повышению качества жизни в территориях края.





Так, например, в 2022 году Юсьвинский и Бардымский округа получили из этой программы средства на реализацию проектов общей стоимостью 531,8 млн руб., из которых свыше 440 млн руб. привлечено из федерального бюджета. На них в Юсьвинском округе будет модернизирована система водоснабжения, а в Бардымском – построят три газопровода, универсальный центр общественных коммуникаций в с. Краснояр-1 с залом на 200 мест и Ледовую арену «Барда».





Губернатор Дмитрий Махонин выезжал в Бардымский округ, чтобы проверить ход строительства этой арены.





Подавать заявки муниципалитеты могут для строительства и капремонта школ, поликлиник, спортивных объектов. Также можно запросить средства на ремонт инженерных сетей и закупку транспорта, отметила и.о. министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова.





Участвовать в конкурсе могут муниципалитеты с населением от 3 до 50 тыс. человек, не менее половины из которых должны иметь доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктур. Также учитываются уровень занятости населения, доля жителей в возраст 16 лет, многофункциональность будущего объекта.





В текущем году свои заявки подали 10 округов Пермского края. Однако и на этом регион останавливаться не планирует, заявки на участие в конкурсе и привлечение федеральных средств для развития региона будут направляться и дальше.

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