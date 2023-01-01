Аренда домов в Пермском крае подорожала за год на 61,5% Рост зафиксирован в 57 из 82 регионов РФ Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели замеры ставок аренды на частные дома по всей стране. При этом элитный сегмент в исследование не входил. Оказалось, что съёмные дома после прошлогоднего провала снова начали дорожать, а сезонный спрос в этом сегменте вырос на 18% по сравнению с прошлогодним.

В Пермском крае с апреля 2022 года аренда частных домов подорожала на 61,5% и составила 35,4 тыс. руб. в месяц. С начала года рост составил 4,5%.

В среднем по России за 12 месяцев дома и коттеджи стали сдаваться на 11,1% дороже по средней цене 32,6 тыс. руб. в месяц.

«В прошлом году стоимость аренды падала весь год, за исключением летнего сезона. В этом году цены не только восстановились, но и немного перекрыли показатели 2020-2021 годов. Возможно, причиной тому стали ограниченные возможности для отдыха за границей, и люди стали выбирать более экономичный вариант съёма дачи на лето, — рассуждает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Те, кто предпочли долгосрочную аренду дома вместо квартиры, тоже имеют свой резон: из расчёта на единицу площади она дешевле. Нет сомнений, что в ближайшие пару месяцев ценники продолжат расти — высокий сезон только начинается».

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