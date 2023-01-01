Максим Артамонов В Перми на территории бывшего свинокомплекса откроют новый приют для животных Он рассчитан на 1,5 тыс. особей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году Перми была выделена субсидия из краевого бюджета на организацию работы муниципального приюта для животных без владельцев в размере 86,8 млн руб. Также в качестве софинансирования из городского бюджета на эти цели выделено 877,3 тыс. руб. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

На сегодняшний день в Перми два муниципальных приюта для животных — на ул. Соликамской, 271 и на ул. Верхне-Муллинской, 106а.

На выделенные деньги планируется закупить оборудование новой площадки МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев». Сейчас разрабатывается проект по приспособлению имущественного комплекса под нужды учреждения. Для размещения площадки рассматривается территория бывшего свинокомплекса в Орджоникидзевском районе Перми.

В приюте на ул. Соликамской, 271 содержатся 475 животных, а в приюте на ул. Верхне-Муллинской, 106а — 462. На новой площадке планируется разместить до 1500 животных без владельцев. Приспособить имущественный комплекс под приют чиновники обещают этой зимой.

По словам начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, три года назад власти приняли решение не выпускать отловленных и стерилизованных животных обратно в город, чтобы обеспечить безопасность жителей. Но безвозвратный отлов требует больших мощностей для содержания животных.

В связи с этим в 2020 году был открыт современный приют на ул. Верхне-Муллинской, 106а, и сейчас ему снова необходимо расширение. Администрация города вместе с Госветинспекцией Пермского края проработали изменение методики выделения субвенций.

Напомним, вопрос о выделении дополнительных средств из городского бюджета вызвал живое обсуждение на комитете гордмы по бюджету и налогам 20 апреля. Во время обсуждения председатель гордумы Дмитрий Малютин выразил опасения по поводу дальнейшего содержания животных, поскольку на это тоже потребуются деньги. Однако, как заверил Дмитрий Андреев, в дальнейшем дополнительных средств по содержанию приюта не потребуется — они будут выделяться из краевого бюджета.

Новые площадки дадут возможность увеличить количество мест для содержания животных без владельцев. Это приведёт к уменьшению количества бездомных собак на улицах города.

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