Максим Артамонов В Перми муниципальный приют для безнадзорных животных может приобрести новые квадратные метры На эти цели из городского бюджета планируется выделить 860 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На предстоящей пленарке Пермской городской думы, которая состоится 25 апреля, депутаты решат судьбу муниципального приюта для безнадзорных животных, расположенного по ул. Соликамской, 271. Для этого нужно одобрить выделение почти 860 тыс. руб. для покупки новых вольеров. В связи с этим планируется переезд приюта на новое место.

На заседании комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам 20 апреля депутаты обсудили вопрос выделения 860 тыс. руб. в качестве софинансирования на организацию нового приюта для безнадзорных животных. В частности, планируется закупить новые вольеры и другое оборудование. При этом краевые власти выделят 86 млн руб. После увеличения мощностей вместимость площадей приюта возрастёт на 2 тыс. голов.

Начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев объяснил необходимость участия города в софинансировании тем, что сейчас закон требует создать места для содержания таких животных. По словам Андреева, вопрос уже обсуждался с губернатором Пермского края. В итоге была частично изменена методика предоставления субвенции — она выросла с 21 до 28 млн руб.

Во время обсуждения председатель гордумы Дмитрий Малютин выразил опасения по поводу дальнейшего содержания животных, поскольку на это тоже потребуются деньги. Однако, как заверил Дмитрий Андреев, в дальнейшем дополнительных средств по содержанию приюта не потребуется — они будут выделяться из краевого бюджета.

Проект решения по соответствующим изменениям в бюджет был рекомендован на рассмотрение депутатов во время ближайшей пленарки гордумы.

Для справки. В 2022 году в Перми было отловлено 1363 животных без владельцев, а с начала этого года — 373. Сейчас в МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» содержится 941 животное.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.