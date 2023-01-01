Максим Артамонов Депутаты обсудили проект изменений в главный финансовый документ Перми Главный вопрос касался содержания приютов для бездомных собак Поделиться Твитнуть

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На сегодняшнем заседании комитета гордумы по бюджету и налогам депутаты рассмотрели проект решения по изменениям, которые планируется внести в главный финансовый документ Перми на 2023-2025 годы. В документе говорится об уменьшении объёма доходов и расходов в 2023 году на 28 млн руб., в 2025-м — на 970 млн, а в 2024-м — на 268 млн. С докладом по этому вопросу выступила начальник департамента финансов администрации города Вера Титяпкина.

Чиновница пояснила, что в 2023 году предлагается сократить невостребованные средства в связи с экономией от размещения муниципального заказа и выполнения работ в сумме 45 млн руб., сократить расходы на строительство дорожных объектов в связи с передачей полномочий на краевой уровень в 2024-2025 годах на 502 млн руб. Перенести с 2023 на 2024 год расходы на строительство КНС «Речник» в сумме 43,7 млн руб., разработку проектов на строительство очистных сооружений на общую сумму 14 млн руб. и расходы на капитальный ремонт дорожных объектов в сумме 33 млн руб.

«Также предлагается перенести с 2024 на 2023 год выплату возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном доме по ул. Куйбышева, 143, на общую сумму 75,8 млн руб.», — сообщила Титяпкина.

Главный вопрос, который возник у депутатов в ходе обсуждения, касался финансирования приютов для безнадзорных животных, где будут созданы места на 2 тыс. голов. В этом году в рамках софинансирования запланированы бюджетные ассигнования на эти цели в сумме 870 тыс. руб., при этом из краевого бюджета планируется выделить почти 86 млн.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин обратил внимание на то, что за последние годы в городе значительно улучшилась ситуация с безнадзорными животными: их стало меньше на улицах Перми, и сократилось количество покусов.

«Сейчас рассматривается очередной проект, связанный с софинансированием. Целевая история — для расширения приюта на 2 тыс. голов. Но сейчас мы примем эти 86 млн руб. [из краевого бюджета ], закупим на них вольеры. Будут ли нам переданы деньги для дальнейшего их содержания? В следующем году, когда этот проект будет удачно запущен, нам придётся выделять муниципальные деньги», — заявил Малютин.

Он поинтересовался, будет ли меняться методика расчёта субвенций по переданным полномочиям и будут ли переданы городу какие-то деньги, чтобы можно было содержать расширенные мощности.

Начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев пояснил, что сейчас закон требует создавать места для содержания отловленных животных. В связи с этим городские власти частично смогли поменять методику: за год субвенция с 21 млн выросла до 28 млн руб. Администрация планирует и дальше работать по этой методике, чтобы дополнительные мероприятия тоже оплачивались.

«Есть ещё одна проблема, связанная с действующей площадкой на ул. Соликамской. Мы рассчитываем, что персонал, который содержит там собак, будет содержать и площадку, которую мы будем выстраивать в рамках субвенции. Поэтому мы полагаем, что дополнительных средств на содержание площадки не потребуются, исходя из того, что персонал переедет на новое место. Что касается увеличения поголовья собак, которое планируется в приюте, то мы в рамках работы с Государственной ветеринарной инспекцией по изменению методики предоставления субвенции будем предусматривать дополнительные ставки из краевого бюджета», — рассказал Андреев.

Дмитрий Малютин отметил, что «важно выполнить все взятые на себя обязательства и отнестись с должной степенью осмотрительности к работе с бюджетом». Поэтому администрации нужно проанализировать расходы, а все проекты и предложения экономически обосновать. Затем он произнёс почти пятиминутный спич, раскрывая эту мысль.

«Сейчас совсем не время, чтобы увеличивать нагрузку, расширять штаты, увеличивать какие-то инициативные проекты. Не надо сегодня пытаться объять необъятное и инициировать непродуманные вопросы, в основе которых лежит только идея, пусть и правильная. Сегодня время, чтобы прагматично управлять тем, что имеем. Поэтому нацеливаетесь на оптимизацию, а не на расширение», — добавил Малютин.

Его поддержала председатель комитета Наталья Мельник, резюмировав: «Давайте смотреть не по желалкам, а по возможностям».

В итоге проект решения был рекомендован на рассмотрение депутатов во время ближайшей пленарки гордумы, которая состоится 25 апреля.

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