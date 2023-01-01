До 1 мая на участке улицы Боровой в Перми перекроют движение транспорта Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми с 22 час. 28 апреля временно закрывается движение транспорта на ул. Боровой на участке от ул. Папанинцев до ул. Академика Павлова. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Ограничения вводятся для проведения асфальтирования отрезка дороги после завершения строительно-монтажных работ по выносу сетей водоснабжения.

Восстановить движение транспорта обещают к 10:00 1 мая.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.

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