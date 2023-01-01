За пять месяцев пенсионные притязания пермяков увеличились почти на 3% Сейчас жители краевого центра мечтают о пенсии в 44 тыс. руб. в месяц Поделиться Твитнуть

Достойная пенсия, по мнению жителей Перми, по данным на апрель 2023 года, в среднем составляет 44,1 тыс. руб. в месяц, за пять месяцев пенсионные притязания жителей краевого центра увеличились на 2,8%. Об этом сообщает SuperJob.

В ноябре 2022 года пермяки мечтали о 42 900 руб., в апреле 2022-го — о 42 100 руб. В 2021 году этот показатель равнялся 41 400 руб., а в 2020 и 2019-м — 38 400 и 37 100 руб.

Среднестатистический россиянин, рассуждая о достойном уровне пенсионного обеспечения в старости, называет сумму в 47 тыс. руб. в месяц. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше.

Притязания мужчин выше, чем у женщин: 47,6 и 46,3 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем большую сумму они называют достойной.

Лидирующие позиции по величине пенсионных ожиданий занимает Москва (51,3 тыс. руб. в месяц). На втором месте Санкт-Петербург (48,7 тыс.), на третьем Тюмень (47,7 тыс.).

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