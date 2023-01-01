Алёна Бронникова В Перми полиция поставила на учёт подростков за оскорбление государственного флага России Стали известны даты происшествия в детском саду Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники МВД Перми раскрыли даты инцидента, произошедшего в детском саду № 387 в Мотовилихинском районе (школьницы растоптали флаг). Их поставили на учёт. По данным telegram-канала «Полиция Перми», заявление в райотдел о беспорядке на веранде дошкольного учреждения поступило 19 апреля.

При изучении записи с камер видеонаблюдения полиция установила, что подростки пробрались на территорию детсада в выходной, 15 апреля. Они сорвали российский флаг, висевший на стене здания, и стали топтать его.

«В отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило заявление от сотрудника одного из дошкольных учреждений о том, что на веранде беспорядок. В ходе просмотра видеокамер было установлено, что 15 апреля на территорию детского сада проникли неизвестные подростки. Один из них сорвал со здания флаг, другой — стал топтать его», — пишет пресс-служба полиции.

Личности всех были установлены, на родителей школьниц составлены протоколы об административном правонарушении по с. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. Сами девочки за оскорбление государственного флага поставлены на профилактический учёт. Проверка продолжается.

О поступке школьниц стало известно 26 апреля. По информации соцсетей, девочек было пятеро, одна уже состояла на учёте в ПДН.





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