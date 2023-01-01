Алёна Бронникова Пермские школьницы украли и растоптали российский флаг Для этого они проникли на территорию детского сада Поделиться Твитнуть

Новый тротуар у детского сада №195

На территорию детского сада № 387 в Мотовилихинском районе Перми пробрались школьницы, сорвали висевший на стене здания российский флаг и растоптали его. Информация об этом появилась в telegram-канале Ural Mash.

«Маленькие вандалки гуляли компанией по городу и вместе полезли на территорию 387-го садика, когда увидели триколор на стене здания. Сорвали его, потоптали на веранде, погоготали и убежали, прихватив полотно с собой», — сообщает издание.

Сотрудники дошкольного учреждения узнали о пропаже через сутки, затем информация дошла до краевого министерства образования и полиции. Девочек нашли, ими оказались школьницы 10-13 лет. Одна из них уже состояла на учёте МВД в подразделении по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство, остальных тоже поставили на учёт.

Причины проступка школьницы не раскрыли. По информации telegram-канала, извинения они не принесли, как и их родители.

В городском департаменте образования «Новому компаньону» заявили, что администрация образовательного учреждения провела воспитательную беседу с подростками и их родителями. Департамент образования поставил ситуацию на контроль, проводится комплексная проверка воспитательной и профилактической работы в школе.

Сейчас сотрудники ПДН районного отдела полиции проводят свои мероприятия, ими будет принято процессуальное решение.





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