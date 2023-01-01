В Перми на двух перекрёстках 27 апреля отключат светофоры
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В четверг, 27 апреля, в Перми на двух перекрёстках для проведения ремонтных работ отключат светофоры. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Так, с 9 до 12 часов не будут работать светофорные объекты на пересечении бульвара Гагарина и Южной дамбы, а с 10 до 12 часов светофоры будут отключены на перекрёстке улиц Ленина и Хохрякова.
Водителей просят снижать скорость на этих участках дорог и при пересечении перекрёстков руководствоваться Правилами дорожного движения.
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