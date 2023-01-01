Максим Артамонов На первую декаду мая в Пермском крае введут особый противопожарный режим Последние две недели ГУ МЧС «держит тяжёлую оборону» Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 30 апреля по 10 мая в Пермском крае будет действовать особый противопожарный режим, который вводится из-за участившихся случаев возгораний в территориях Прикамья. Об этом рассказал руководитель ГУ России МЧС Пермского края Алексей Урусов на заседании совета глав муниципалитетов.

Этот режим вводится с 30 апреля по 10 мая на всей территории края, а с 27 мая по 10 июня — на севере региона. В праздничные дни Алексей Урусов возглавит постоянно действующий оперштаб МЧС по реагированию на пожары.

В начале своего доклада глава МЧС по региону презентовал видеоролик, в котором сообщалось, что с приходом весны на территории Пермского края зарегистрировано 236 ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травы. Их общая площадь составила 321,9 га — территория половины города Чёрмоз. Все пожары произошли по вине человека.

С начала года в Пермском крае зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади 27,9 га. Основной причиной стал переход огня с сухой растительности.

«Тяжёлую оборону держим мы с вами последние две недели. Отстояли более 20 населённых пунктов от огня. Уважаемые главы, мы горим! Для защиты населённых пунктов от огня мы поднимаем все возможные силы и средства, чтобы не допустить перехода огня. Впереди майские праздники и сухое лето. Прогноз неутешительный: май практически без осадков, в июне, июле и августе Пермский край в зоне антициклона», — прокомментировал Урусов.

По словам главы ведомства в Прикамье, в этом году за складирование мусора на отрытых территориях было составлено 69 протоколов и только 41% виновных лиц привлекли к ответственности. Вынесено одно постановление о штрафе в Частинском муниципальном округе. Этого явно недостаточно, отметил он.

Урусов рекомендовал органам местного самоуправления усилить профилактическую работу в выходные дни и обеспечить возбуждение административных дел по фактам разведения костров и сжигания мусора.

Сейчас в зоне риска находятся 209 населённых пунктов, 28 детских оздоровительных лагерей и 81 СНТ.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения потушили 52 пожара на территории Пермского края.

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