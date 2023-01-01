В Пермском крае скончалась известная телеведущая Светлана Чашечкина руководила березниковским телевидеоцентром в 1990-е годы Поделиться Твитнуть

Светлана Чашечкина / фото: Вконтакте Березники официальные

Ушла из жизни известный журналист, телеведущая, руководитель березниковского телевидеоцентра в 90-е годы Светлана Чашечкина. Об этом сообщили в администрации Березников, выразив глубокие соболезнования родным и близким.





«Это жизнерадостный, отзывчивый человек, профессионал своего дела, — говорится в некрологе. — Она дала путёвку в жизнь многим журналистам города, которые по-прежнему работают в березниковских СМИ, в пресс-службах предприятий, занимаются медиа-продвижением и PR в Пермском крае и в регионах России».





С 2012 по 2018 год Чашечкина работала в газете «Перемена-Пермь». Она была директором по развитию издания. В 2018 году перешла на работу в Пермский аграрно-технологический университет.





Похоронили Светлану Чашечкину сегодня, 26 апреля.









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