В Пермском крае скончалась известная телеведущая  

Светлана Чашечкина руководила березниковским телевидеоцентром в 1990-е годы

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Чашечкина

Светлана Чашечкина / фото: Вконтакте Березники официальные

Ушла из жизни известный журналист, телеведущая, руководитель березниковского телевидеоцентра в 90-е годы Светлана Чашечкина. Об этом сообщили в администрации Березников, выразив глубокие соболезнования родным и близким.

«Это жизнерадостный, отзывчивый человек, профессионал своего дела, — говорится в некрологе. — Она дала путёвку в жизнь многим журналистам города, которые по-прежнему работают в березниковских СМИ, в пресс-службах предприятий, занимаются медиа-продвижением и PR в Пермском крае и в регионах России».

С 2012 по 2018 год Чашечкина работала в газете «Перемена-Пермь». Она была директором по развитию издания. В 2018 году перешла на работу в Пермский аграрно-технологический университет.

Похоронили Светлану Чашечкину сегодня, 26 апреля.


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