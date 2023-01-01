В пермском ТРЦ «Планета» состоится плановая учебная эвакуация Она запланирована на 27 апреля Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В четверг, 27 апреля, в 8.00 в пермском ТРЦ «Планета» в рамках пожарных учений состоится плановая эвакуация персонала. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра, отметив, что подобные учебные эвакуации проводятся в ТРЦ регулярно два раза в год по заранее согласованному графику.

Их цель — повысить осведомленность персонала и сервисных служб торгового центра о правилах эвакуации при пожаре, а также отработать инженерные системы, задействованные в противопожарной защите предприятия. Так как важной задачей учений является совместная отработка практических навыков в условиях, приближенных к реальности, на учения всегда приглашается максимальное количество служб МЧС, МВД и пр.

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