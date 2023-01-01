Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми откроется тактильная выставка Краеведческий музей предлагает потрогать город Поделиться Твитнуть

В своём докладе на заседании правительства Пермского края 26 апреля министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что на протяжении всего лета в Перми будет работать стационарно-уличная выставка «Из чего состоит город» (0+), адаптированная для слабовидящих людей.

Как пояснили в Пермском краеведческом музее, который готовит этот проект, выставка «Из чего состоит город» – это попытка вернуть тактильность в восприятие города. Какой на ощупь, например, асфальт или чугунная ограда парка? А деревянные дома – они шершавые или гладкие? Отличается ли на ощупь новый кирпич от старого?

Авторы выставки считают, что мы не можем утверждать, что знаем родной город, если не понимаем, из чего он состоит. Музей предлагает исследовать пространство города, обращая внимание на детали, и узнать больше о материалах, из которых складывается городская архитектурная среда.

Выставка состоит из семи тематических стендов, которые предполагается разместить в городском пространстве между Детским музейным центром и домом-музеем «Подпольная типография». Каждый стенд посвящён одному из материалов, из которых состоит город.

Стенды объединит игровой маршрут, который будет начинаться в историческом центре, в каменном доме, где сейчас находится Детский музейный центр, и через городскую эспланаду поведёт зрителей на Слудскую гору, в деревянный дом-музей «Подпольная типография». Маршрут может идти и в обратном направлении.

Открытие выставки запланировано на 26 мая, она будет работать до 30 сентября.

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