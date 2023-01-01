Максим Артамонов В Пермском крае чиновники выделят более 62 млн рублей на жильё для реабилитированных граждан Сейчас в очереди стоят 29 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году из регионального бюджета будет выделено 62,2 млн руб. на обеспечение жильём граждан, пострадавших от политических репрессий. Об этом на заседании краевого правительства сообщила и.о. министра социального развития Прикамья Ирина Петроградских.

Она рассказала, что, кроме ежемесячных выплат и компенсаций, реабилитированным предоставляются субсидии на приобретение или строительство жилья. На сегодняшний день в регионе в очереди на улучшение жилищных условий стоит 29 чел.

«Размер предоставляемой им субсидии составляет от 1,1 до 4,1 млн руб. Он рассчитывается в зависимости от количества членов семей реабилитированных граждан и стоимости квадратного метра конкретного муниципалитета. Стоимость жилья утверждаем ежеквартально распоряжением правительства Пермского края. Сейчас расчёт субсидий применяется к стоимости по второму кварталу», — отчиталась чиновница.

Деньги будут распределены в 19 муниципалитетов, где стоят на учёте реабилитированные граждане. После этого очередь будет полностью закрыта, а в бюджете останутся свободные средства.

В дальнейшем, по мере подачи заявлений, чиновники обещают работать адресно с каждым обратившимся.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.