Елена Синица Шестые сутки в Пермском крае не могут найти 18-летнего юношу Он ушёл из дома в селе Гамово Поделиться Твитнуть

Уже шестой день в Пермском крае не могут найти 18-летнего Илью Павлова. Молодой человек вышел из дома в селе Гамово Пермского МО ещё 20 апреля днем. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет, на связь юноша не выходит.

Из примет молодого человека называются следующие: телосложение xудощавое, рост 175 см, глаза голубые, волосы светло-русые. В тот день он был в тёмно-зелёной короткой куртке, чёрных джинсах, чёрно-красных кроссовках. При себе у него был чёрный рюкзак и большие белые наушники.

Всех, кто видел молодого человека, просят звонить в полицию или волонтёрам.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.