Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» История Перми будет рассказана в кино Ещё один кинопроект призовёт людей делать добро Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 26 апреля краевой министр культуры Алла Платонова рассказала, какие культурные события состоятся в рамках празднования 300-летия Перми в конце апреля и в мае.

Уже 28 апреля в частной филармонии «Триумф» пройдёт премьера киноальманаха «Молотов-коктейль» (6+), состоящего из шести короткометражных фильмов, посвящённых культовым событиям и фигурам в истории Перми.

Широкий показ короткометражек планируется на телеканале «Рифей»:

10 мая — «Притяжение Земли»; о том, как в окрестностях Усолья в марте 1965 года совершил аварийную посадку «Восход-2», и космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова спасали местные мужики;

15 мая — «Танец с саблями»; о том, как Арам Хачатурян сочинял балет «Гаянэ» в пермской гостинице-«Семиэтажке»;

22 мая — «Незабудка для поэта»; о том, как Осип Мандельштам, осуждённый за стихи и доведённый на Лубянке до галлюцинаций, буквально за несколько дней чердынской ссылки исцелился и вновь обрёл поэтический голос;

29 мая — «Пермский период»; о том, как сэр Родерик Импи Мурчисон открыл и назвал именем Перми новый геологический период;

5 июня — «Самолёт — слово пермское», о пермском поэте Василии Каменском, которого товарищи по цеху именовали «матерью русского футуризма», и о том, как «аэроплан» превратился в «самолёт»;

7 июня — «Петрушка»; об убийстве великого князя Михаила Романова: «Петрушка» — одна из партийных кличек предводителя убийц Гаврилы Мясникова.

Ещё одна юбилейная кнопремьера назначена на 15 мая. Кинокомпания Антона Богданова «Проспект мира» представит сборник социальных видеороликов «Кино-добро» (6+), сделанных по образцу роликов Первого канала, снятых под руководством Тимура Бекмамбетова в конце 1990-х. После премьеры ролики будут показаны на региональном телевидении и размещены на YouTube.

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