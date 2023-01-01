Алёна Бронникова В Прикамье на реконструкцию сетей водоснабжения в 2023 году выделено более 900 млн рублей Водоснабжением будут обеспечены около 8300 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Власти Пермского края в 2023 году выделили 929 млн руб. на строительство и переустройство трёх водоводов в муниципалитетах по ФП «Чистая вода». О планах 2023-2024 года сообщил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин на заседании правительства 26 апреля.

«В текущем году предусмотрено финансирование на три объекта. Это деревня Мерекаи, Ординский муниципальный район, санация и строительство второй нитки водовода Гайва-Заозерье и реконструкция системы водоснабжения посёлка Щучье Озеро Октябрьского городского округа», — рассказал чиновник.

В Мерекаях будет построен и введён в эксплуатацию водовод общей протяжённостью 6,3 км, стоимостью 43,3 млн руб. Реконструкция водовода Гайва-Заозерье обеспечит 6 тыс. жителей микрорайона водой надлежащего качества. Новые сети будут построены длиной 5,5 км, в работы также входит санация существующей трубы 5,6 км в Орджоникидзевском районе. Работы будут завершены во втором квартале следующего года, общая стоимость составит 282 млн руб. Конкурс на выполнение работ в марте выиграло ООО «Вертикаль».

Чиновник отметил, что в Щучьем Озере работы по реконструкции будут вестись на крупном объекте, который давно ждали жители посёлка. В 2023 году начинается строительство системы водоснабжения, обустройство артезианской скважины насосной станции первого и второго подъёма, резервуары чистой воды. Длина магистрального водовода составит порядка 20 км. Стоимость всего проекта составила более 600 млн руб. В эксплуатацию водовод введут в 2024 году.

В текущем году планируется закончить строительство резервной ветки водовода протяжённостью почти 12 км в Осинском округе. Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы по 32 проектам работ на сетях водоснабжения в 17 муниципалитетах региона для их реализации в дальнейшем.





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