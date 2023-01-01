Елена Синица Яйвинская ГРЭС выходит из-под контроля немецкой компании Временное управление будет осуществлять Росимущество Поделиться Твитнуть

Яйвинская ГРЭС и поселок Яйва

Архив ИД «Компаньон»

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает временное управление имуществом компаний, связанных с иностранными государствами. Это будет сделано в том случае, если произведены (или будут в дальнейшем) блокировки российских активов в этих странах. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно этому документу, под управление Росимущества переходит также 83,73% акций ПАО «Юнипро» — принадлежит немецкому холдингу Uniper SE. В числе активов ПАО есть также Яйвинская ГРЭС, которая расположена в Пермском крае.

Эта ГРЭС работает с 1963 года, мощность всех её энергоблоков сейчас составляет 1048 МВт.

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