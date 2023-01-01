В Перми на время изменится схема движения автобусных маршрутов № 50 и 54 Это связано с проведением эстафеты 29 апреля Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В связи с проведением районной эстафеты «Дзержинец», 29 апреля в Перми изменится схема движения автобусных маршрутов № 50 и 54, они будут направлены в объезд ул. Подлесной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

С 11.00 до 15.00 маршрут № 50 будет следовать без заезда на остановки «Улица Куфонина» (по ул. Подлесной) и «Госпиталь ветеранов ВОВ». Посадка и высадка будут осуществляться на остановке «Улица Куфонина», которая расположена на разворотном кольце.

Маршрут № 54 также будет следовать по Парковому проспекту вместо ул. Подлесной.

Кроме этого, 29 апреля с 11:00 до 15:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по ул. Подлесной от ул. Зои Космодемьянской до ул. Куфонина, по ул. Пожарского от дома по ул. Подлесной, 29 и по ул. Желябова от дома по ул. Подлесной, 17.

Также будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта с 00:00 28 апреля до 15:00 29 апреля по ул. Подлесной от ул. Зои Космодемьянской до ул. Куфонина.

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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