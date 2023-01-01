Пермское УФАС оштрафовало энергетиков за срыв сроков подключения уличного освещения Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» на 600 тыс. руб. за срыв сроков подключения уличного освещения к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Сетевой организации также выдано представление об устранении в месячный срок обстоятельств, приведших к нарушению.

Напомним, с жалобой в УФАС на действия энергетиков обратилось МКУ «Пермблагоустройство». Согласно заключённым с МКУ договорам, ОАО «МРСК Урала» было обязано в течение 2021-2022 годов присоединить к энергоснабжению сети городского уличного освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова в Перми. Однако энергетики свои обязательства не выполнили, и сети уличного освещения по указанным улицам в полной мере не запущены.

В группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» отметили, что перенос сроков присоединения к энергоснабжению на указанных улицах вызван рядом объективных причин, связанных с процедурами согласования проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий, и компания предпринимает все возможные меры для ускорения подключения.

В настоящее время компания уже завершила работы по объекту по ул.Васильева. В рамках исполнения своих обязательств специалистами филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» произведена установка нового, более мощного трансформатора в ТП 7019.

Мероприятия по строительству кабельных линий электропередачи, необходимых для подключения объектов наружного освещения по улицам Героев Хасана и Маршала Жукова, планируется завершить до конца апреля.

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