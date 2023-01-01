Пермское УФАС оштрафовало энергетиков за срыв сроков подключения уличного освещения 

Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей

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УФАС

  nsb-rf.ru

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» на 600 тыс. руб. за срыв сроков подключения уличного освещения к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Сетевой организации также выдано представление об устранении в месячный срок обстоятельств, приведших к нарушению.

Напомним, с жалобой в УФАС на действия энергетиков обратилось МКУ «Пермблагоустройство». Согласно заключённым с МКУ договорам, ОАО «МРСК Урала» было обязано в течение 2021-2022 годов присоединить к энергоснабжению сети городского уличного освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова в Перми. Однако энергетики свои обязательства не выполнили, и сети уличного освещения по указанным улицам в полной мере не запущены.

В группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» отметили, что перенос сроков присоединения к энергоснабжению на указанных улицах вызван рядом объективных причин, связанных с процедурами согласования проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий, и компания предпринимает все возможные меры для ускорения подключения.

В настоящее время компания уже завершила работы по объекту по ул.Васильева. В рамках исполнения своих обязательств специалистами филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» произведена установка нового, более мощного  трансформатора в ТП 7019.

Мероприятия по строительству кабельных линий электропередачи, необходимых для подключения объектов наружного освещения по улицам Героев Хасана и Маршала Жукова,  планируется завершить до конца апреля.

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