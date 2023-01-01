«МРСК Урала» могут оштрафовать за срыв сроков подключения уличного освещения в Перми
Пермское УФАС проводит проверку
В Пермское УФАС обратились представители МКУ «Пермблагоустройство» с жалобой на действия ОАО «МРСК Урала» — компания не подключила в срок объекты городского уличного освещения к электроэнергии.
В частности, речь идёт об освещении на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова в краевом центре. По данному обращению антимонопольщики начали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
УФАС ждёт от энергосетевой компании объяснений. Если в действиях энергетиков выявят нарушения, УФАС может возбудить дело об административном правонарушении и оштрафовать ОАО «МРСК Урала» на сумму до 1 млн руб.
В группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» сообщили:
— Перенос сроков присоединения к энергоснабжению сети городского уличного освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова в городе Перми вызван рядом объективных причин , связанных с процедурами согласования прохождения проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий.
В настоящее время компания предпринимает все возможные меры для ускорения подключения указанных объектов уличного освещения.
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