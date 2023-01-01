Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис стал профессором Он уже дал первый концерт со студентами Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис стал почётным профессором Московской консерватории. Об этом сообщает телеграм-канал «МузЖизнь».

Решение о присвоении дирижёру преподавательской должности принял 25 апреля Учёный совет вуза по инициативе ректора Александра Соколова.

Накануне, 24 апреля, Курентзис выступил с оркестром и хором студентов Московской консерватории, а также ансамблем Intrada, в Большом зале консерватории. В программе были произведения Моцарта — Большая месса до минор (солисты — певцы хора MusicAeterna Елене Гвритишвили, Елизавета Свешникова, Егор Семенков и Николай Мазаев) и Фортепианный концерт № 23 (солист — Константин Хачикян).

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