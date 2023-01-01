Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Теодор Курентзис стал профессором
Он уже дал первый концерт со студентами
Художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис стал почётным профессором Московской консерватории. Об этом сообщает телеграм-канал «МузЖизнь».
Решение о присвоении дирижёру преподавательской должности принял 25 апреля Учёный совет вуза по инициативе ректора Александра Соколова.
Накануне, 24 апреля, Курентзис выступил с оркестром и хором студентов Московской консерватории, а также ансамблем Intrada, в Большом зале консерватории. В программе были произведения Моцарта — Большая месса до минор (солисты — певцы хора MusicAeterna Елене Гвритишвили, Елизавета Свешникова, Егор Семенков и Николай Мазаев) и Фортепианный концерт № 23 (солист — Константин Хачикян).
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