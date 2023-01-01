Алёна Бронникова В работе пермского регоператора по обращению с ТКО выявили нарушение прав потребителей Организации объявлено предостережение Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

Пермский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ПРО ТКО» не уведомил потребителей о сроках и способах оплаты коммунальной услуги без оплаты комиссии. Нарушение Закона о защите прав потребителей зафиксировало краевое управление Роспотребнадзора.

В службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и Инспекцию госжилнадзора поступили жалобы от жителей Пермского края о невозможности оплатить услуги вывоза твёрдых коммунальных отходов без комиссии. Роспотребнадзор провёл проверку по факту обращений.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю всю достоверную информацию об услугах. В том числе собственники жилых помещений должны быть осведомлены о возможностях оплаты коммунальных услуг без комиссии.

Роспотребнадзор установил, что такие сведения отсутствовали на сайте «ПРО ТКО» и в ГИС ЖКХ. На основании проверки оператору вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В пресс-службе «ПРО ТКО» сообщили, что внимательно изучат предостережение Роспотребнадзора, как только оно поступит. В частности, надзорный орган ссылается на то, что сведения об оплате услуг без комиссии отсутствовали на сайте предприятия и в ГИС ЖКХ. При этом данные сведения присутствуют на официальном сайте компании, в чем можно убедиться, перейдя по ссылке (вкладка на главной странице «Как оплачивать услуги по вывозу коммунальных отходов (ТКО) в 2023 году»).

В регоператоре добавили, что информация до потребителей доводится всеми законными и доступными способами. В частности, на той же главной странице сайта действует вкладка «Личный кабинет физлица», где также есть возможность оплатить услугу без комиссии.

Ситуация взята на контроль руководством компании.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года житель Губахи с помощью Роспотребнадзора отсудил 190 тыс. руб. у турфирмы по Закону «О защите прав потребителей».

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