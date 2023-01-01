Житель Прикамья отсудил у турфирмы 190 тысяч за сорванный отдых в Египте Компания отменила тур из-за начавшейся СВО Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор, реагируя на жалобу жителя Губахи, обратился в суд с иском на турфирму «Пермь-Трэвел», которая в марте 2022 года за два дня до вылета уведомила пострадавшего об отмене тура, и выиграл дело.

Представители юридического лица оправдывали односторонний отказ в предоставлении оплаченных услуг обстоятельствами непреодолимой силы, а именно «изменением геополитической ситуации» (напомним, в феврале 2022 года ВС РФ начали специальную военную операцию на территории Украины).

Однако, по мнению специалистов надзорного органа, ООО могло обеспечить исполнение договорных обязательств, для этого требовалось либо заменить авиаперевозчика, либо оптимизировать маршрут. В любом случае компания могла найти способ доставить туриста к месту отдыха, ведь авиасообщение тогда не прерывалось.

Суд постановил взыскать с юридического лица 190 тыс. руб. Данная сумма включала в себя возврат за путёвку, компенсацию моральных и нравственных страданий гражданина, а также неустойку и штраф за нарушение Закона «О защите прав потребителей».

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов. Так как представители турфирмы не торопились выплатить положенные деньги, сотрудником ведомства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере ещё около 10 тыс. руб. Только тогда ООО рассчиталось с долгом в полном объёме, об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

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