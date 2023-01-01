Елена Синица В Перми Единый центр поддержки семей мобилизованных проведёт приём 27 апреля Приём проводится в Доме офицеров Поделиться Твитнуть

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО организует очередной расширенный приём граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. Приём состоится 27 апреля, передаёт пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что в этот день консультации можно будет получить от специалистов минтербеза, военной прокуратуры, соцзащиты, Центробанка, судебных приставов. Очный приём состоится с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59).

Напомним, на площадке Дома офицеров каждый вторник и четверг с 15.00 до 18.00 семьи мобилизованных и участников СВО могут получить социальную, консультационную и юридическую помощь.

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