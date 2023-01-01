Алёна Бронникова В рекламе медицинских организаций Перми и Кудымкара обнаружены нарушения Пяти компаниям грозят штрафы Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермском крае пять организаций разместили рекламу медицинских изделий и услуг на фасадах зданий, нарушающую российское законодательство. УФАС Прикамья сообщает, что им грозят штрафы от 200 до 500 тыс. руб.

В Перми и Кудымкаре ООО «Дантистъ», ООО «Диагностика», ООО «Рецепт плюс», ООО «Медтест» и ООО «Медси-Пермь» рекламировали ортопедические товары, методы диагностики заболеваний и стоматологические услуги без предупреждения о наличии противопоказаний, сообщает пресс-служба ведомства. По Закону о рекламе, компании обязаны предостерегать о возможных противопоказаниях к применению лекарств, обязывать изучить инструкцию или получить консультацию специалиста.

В отношении этих организаций возбуждены дела по признакам нарушения Закона о рекламе.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что пермское УФАС обнаружило нарушения закона в рекламе юридической фирмы, размещённой на сайте «2ГИС».





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