Алёна Бронникова
Компания из Перми может получить штраф на полмиллиона за рекламу в «2ГИС»
Юридическая фирма гарантировала лучшие цены на свои услуги
Поделиться
Твитнуть
Юридическая компания из Перми Правовая группа «Банкротовъ» может получить штраф от 100 до 500 тыс. руб. за нарушение Закона о рекламе. Пермское УФАС обнаружило неправомерную формулировку рекламного характера на сайте информационного справочника «2ГИС».
По информации пресс-службы ведомства, фирма «Банкротовъ» предлагает услуги списания долгов. В информационном справочнике её представители распространяли рекламу, в тексте которой было указано: «Гарантия лучшей цены». Закон о рекламе запрещает использовать слова: «лучший», «первый» и «номер один», если отсутствуют конкретные критерии сравнения.
Антимонопольщики установили, что в данном случае фраза носит сравнительный характер, а критерии оценки не указаны. В тексте рекламы установлены признаки нарушения закона.
«В рекламе юридической компании содержалась сравнительная формулировка «гарантия лучшей цены», но отсутствовало указание на критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения. Поэтому УФАС пришло к выводу, что реклама ООО Правовая группа «Банкротовъ» нарушает Закон о рекламе.», — поясняет ведомство.
Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что пермское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении гипермаркета «Ашан».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть