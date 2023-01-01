Алёна Бронникова Компания из Перми может получить штраф на полмиллиона за рекламу в «2ГИС» Юридическая фирма гарантировала лучшие цены на свои услуги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Юридическая компания из Перми Правовая группа «Банкротовъ» может получить штраф от 100 до 500 тыс. руб. за нарушение Закона о рекламе. Пермское УФАС обнаружило неправомерную формулировку рекламного характера на сайте информационного справочника «2ГИС».

По информации пресс-службы ведомства, фирма «Банкротовъ» предлагает услуги списания долгов. В информационном справочнике её представители распространяли рекламу, в тексте которой было указано: «Гарантия лучшей цены». Закон о рекламе запрещает использовать слова: «лучший», «первый» и «номер один», если отсутствуют конкретные критерии сравнения.





Антимонопольщики установили, что в данном случае фраза носит сравнительный характер, а критерии оценки не указаны. В тексте рекламы установлены признаки нарушения закона.





«В рекламе юридической компании содержалась сравнительная формулировка «гарантия лучшей цены», но отсутствовало указание на критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения. Поэтому УФАС пришло к выводу, что реклама ООО Правовая группа «Банкротовъ» нарушает Закон о рекламе.», — поясняет ведомство.





Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что пермское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении гипермаркета «Ашан».

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