Максим Артамонов Пермские антимонопольщики возбудили дело из-за обмана покупателей в «Ашане» Гипермаркету грозит штраф до 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермское УФАС поступили жалобы на недобросовестную рекламу в гипермаркете «Ашан» (ул. Спешилова, 114, Камская долина). Заявитель сообщил, что купил куриное яйцо в упаковке на 30 штук по цене 236 руб., хотя рядом с товаром находился рекламный баннер о 40%-ной акции на все товары. В УФАС посчитали, что таким образом со стороны ООО «Ашан» был нарушен закон «О рекламе», сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольной службе пояснили, что никаких других записей о том, что акция распространяется на конкретный товар и при определённой стоимости покупки, не было. При оплате на кассе выяснилось, что скидка на выбранный заявителем товар не распространяется.

В гипермаркете же под вывеской «СКИДКА» продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами размещалась листовка: «Скидка АКЦИЯ на ВСЁ -40%! Успей купить сегодня!».

«Закон о рекламе гласит, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Если в рекламе содержатся не соответствующие действительности сведения о стоимости товара, порядке оплаты, размере скидок и других условиях приобретения товара, то такая реклама считается незаконной», — разъясняют антимонопольщики.

УФАС усмотрело в этой ситуации признаки нарушения рекламного законодательства и возбудило дело в отношении ООО «Ашан». Рассмотрение дела назначено на 30 марта. Если вина гипермаркета будет доказана, то продуктовой сети грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

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