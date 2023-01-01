Максим Артамонов Пермские думцы приняли решение о публикации сведений о своих доходах в «обобщённом виде» Данные будут обнародованы без персональных данных Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

На сегодняшней пленарке пермские думцы приняли изменения в отдельные решения Пермской городской думы, касающиеся вопросов противодействия коррупции. Речь идёт о законопроекте, который позволит муниципальным депутатам не раскрывать информацию о своих доходах публично. Документ внесла на рассмотрение депутатов первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник. За это решение проголосовали 20 депутатов из 26, которые присутствовали на заседании.

В ходе пленарного заседания этот вопрос рассматривался под № 16, без доклада.

При рассмотрении проекта решения слово взял депутат от фракции «Новые люди» Алексей Овчинников:

«Поскольку коллеги проголосовали за рассмотрение [трёх вопросов, в том числе о противодействии коррупции] без докладов и содокладов, должен воспользоваться возможностью высказаться о том, что фракция «Новые люди» не может поддержать данные поправки, потому что они делают систему власти более закрытой».

«Это не совсем по проекту решения, но мы поняли, мы услышали вашу позицию», — прокомментировал его выступление председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Затем слово попытался взять депутат от КПРФ Илья Власов, однако спикер городского парламента прервал его: «Илья Алексеевич, если вы по образу и подобию «Новых людей», это не будет по проекту решения, прошу прощения. Я понял, что вы солидарны и хотите коллег поддержать, мы все уже поняли это».

«Я прошу всех отнестись к голосованию очень внимательно, потому что у нас кворум на пределе», — добавил Малютин.

В итоге 20 депутатов проголосовали за, пятеро воздержались, а один был против.

Напомним, в конце марта региональные власти внесли в Заксобрание аналогичный законопроект, который позволит депутатам не раскрывать информацию о своих доходах публично. Будет публиковаться только «обобщённая» информация о доходах — она не будет содержать персональных данных.

На пленарном заседании регионального парламента 20 апреля краевые парламентарии поддержали проект закона. При этом норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщённом виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. Информация появится на сайте ЗС до 1 июня. Таким образом, региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным.

Напомним, в январе этого года Госдума решила, что муниципальные, региональные и федеральные депутаты, а также члены Совета федерации не обязаны публиковать персональные сведения о доходах. Изменения вступили в силу с 1 марта.

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