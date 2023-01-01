Елена Синица

Депутаты краевого парламента поддержали публикацию деклараций в обобщённом виде

Норма будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года

Поделиться
Законодательное собрание Пермского края

  Константин Долгановский

Сегодня, 20 апреля, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём депутаты поддержали проект закона, предполагающий публикацию деклараций о доходах в обобщённом виде.

Уточняется, что норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщённом виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. Информация появится на сайте ЗС до 1 июня.

В ведомстве добавили, что на сегодня все депутаты ведомства, в соответствии с законодательством, предоставили свои декларации в срок, до 1 апреля.

В Законодательном собрании также отметили, что депутаты демонстрируют высокую явку на заседания. На сегодняшнем заседании отсутствовали Григорий Малинин (отпуск), Дмитрий Новокрещенов (учебный отпуск), Дмитрий Пылёв (производственная необходимость), а также Илья Лисняк (не участвовал в заседании без заявления).


Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться