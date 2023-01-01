Елена Синица Депутаты краевого парламента поддержали публикацию деклараций в обобщённом виде Норма будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 20 апреля, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём депутаты поддержали проект закона, предполагающий публикацию деклараций о доходах в обобщённом виде.

Уточняется, что норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщённом виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. Информация появится на сайте ЗС до 1 июня.

В ведомстве добавили, что на сегодня все депутаты ведомства, в соответствии с законодательством, предоставили свои декларации в срок, до 1 апреля.

В Законодательном собрании также отметили, что депутаты демонстрируют высокую явку на заседания. На сегодняшнем заседании отсутствовали Григорий Малинин (отпуск), Дмитрий Новокрещенов (учебный отпуск), Дмитрий Пылёв (производственная необходимость), а также Илья Лисняк (не участвовал в заседании без заявления).





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