Максим Артамонов Пермский департамент ЖКХ займётся содержанием аварийных домов до их сноса В частности, муниципалитет должен будет следить за очисткой кровли от снега и надели Поделиться Твитнуть

ТГ -канал Алексея Дёмкина

На пленарном заседании Пермской городской думы 25 апреля депутаты поддержали проект решения о наделении департамента ЖКХ администрации Перми дополнительными полномочиями по содержанию многоквартирных аварийных домов до момента сноса.

Изменения будут внесены в положение о городском департаменте ЖКХ, утверждённое решением Пермской думы в 2012 году.

Многоквартирный дом, признанный аварийным, теперь будет переходить в собственность муниципалитета, когда последний собственник съезжает из здания. После этого департамент ЖКХ обязан содержать этот дом до момента сноса. В таких домах будут предусмотрены работы по очистке кровли от снега и наледи, заколачивание окон и так далее.

В этом году на эти цели планируется выделить 557 тыс. руб.

Напомним, на прошлой неделе этот вопрос рассмотрел комитет по местному самоуправлению и регламенту гордумы. Тогда думцы «забраковали» проект решения.

По словам депутата Олега Бурдина, на проект поступили «существенные замечания» от управления экспертизы и аналитики и Контрольно-счётной палаты Перми относительно источников финансирования.

Так, в проекте не было информации о выделении средств в бюджете на осеннее-зимний период 2023/24 года. Начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков пообещал предоставить необходимую информацию.

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