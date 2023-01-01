Максим Артамонов Пермские думцы раскритиковали начальника городского департамента ЖКХ У КСП и управления экспертизы и аналитики возникли «существенные замечания финансового характера» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы рассмотрел и забраковал проект решения департамента ЖКХ администрации Перми о наделении его дополнительными полномочиями по содержанию многоквартирных аварийных домов. С докладом по этому вопросу выступил начальник департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков.

Выступление чиновника касалось предложения внести изменения в положение о департаменте ЖКХ администрации Перми, утверждённое решением Пермской городской думы от 26.06.2012 № 138.

Чиновник пояснил, что департамент ЖКХ предлагается наделить дополнительными полномочиями в части содержания аварийного жилья после расселения — до момента сноса. То есть многоквартирный дом, признанный аварийным, переходит в собственность муниципалитета, когда последний собственник съезжает из здания. После этого дом будет содержаться муниципалитетом до момента сноса. В таких домах будут предусмотрены работы по очистке кровли от снега и наледи, заколачивание окон и так далее. На эти цели, по словам Баскакова, предусмотрено 557 тыс. руб.

Содокладчиком по вопросу выступил депутат Олег Бурдин, сообщивший, что на проект решения поступили «существенные замечания» от управления экспертизы и аналитики и Контрольно-счётной палаты Перми относительно источников финансирования.

Главный вопрос управления экспертизы и аналитики касался источников финансирования, поскольку в проекте не было информации о выделении средств в бюджете на осеннее-зимний период 2023/24.

Депутат Бурдин обратил внимание на то, что «весь город по этому поводу ревёт»: в расселённых аварийных домах поселяются люди без определённого места жительства, играют дети, и сами здания постоянно горят.

«В финансово-экономическом обосновании говорится, что это [наделение департамента ЖКХ новыми функциями] не повлечёт выделение дополнительных средств из бюджета Перми. Но 557 тыс. руб. — это средства, которые есть по муниципальной программе, они целевые — на приведение в нормативное состояние, а здесь речь идёт о содержании», — отметил депутат.

Баскаков сослался на то, что раньше данные работы проводились управлением жилищных отношений мэрии Перми, и 557 тыс. руб. предлагается перераспределить на этот год.

В дискуссию по этому вопросу вмешалась заместитель председателя гордумы Наталья Мельник.

«Сегодня к комитету вы пришли, не понимая, что есть вопросы и на них нужно ответить. Это как-то совсем некрасиво. Нас волнует, чтобы тот департамент, которому необходимо финансирование, знал, для чего, в какой сумме и для каких целей, и понимал, что дальше у нас идёт финансовый вопрос как таковой», — отметила Мельник.

В итоге Станислав Баскаков пообещал до конца дня предоставить полную информацию по этому вопросу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.