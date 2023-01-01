Елена Синица В состав совета по предпринимательству Пермского края вошёл представитель «Ростеха» Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

В Пермском крае в состав совета по предпринимательству и улучшению финансового климата включён руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в регионе Александр Лаврин. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ появился на портале правовой информации.

Помимо этого, в состав совета вошёл заместитель председателя правительства региона Алексей Черников.

До этого совет обновлялся в начале 2023 года. Тогда, в частности, в него вошли президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, руководитель краевого УФНС Наталья Гурова, глава Перми Алексей Дёмкин, директор «Пермэнерго» Вячеслав Костецкий, управляющая Пермским отделением № 6984 Сбербанка России Анна Салеева.





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