Елена Синица В День города проезд в общественном транспорте Перми может стать бесплатным Также обсуждается вопрос продления работы транспорта в этот день Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в День города общественный транспорт может стать бесплатным. Об этом в ходе заседания Пермской городской думы заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он заявил, что даст поручение проработать такую возможность, чтобы 12 июня все жители «могли беспрепятственно мигрировать, спокойно перемещаться между площадками, которые будут организованы для праздничных мероприятий».

Депутаты думы поддержали эту инициативу. Кроме этого, поступили предложения продлить работу общественного транспорта в этот день или сделать её круглосуточной.

Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин сказал, что на данный момент рассматривается возможность продления времени работы транспорта, который курсирует в отдалённые районы.

На том же заседании Эдуард Хайруллин озвучил, какие объекты и работы будут завершены в краевой столице к 12 июня 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.