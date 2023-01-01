С начала года общественный транспорт Перми перевёз 55,6 млн пассажиров 

Это на 10,1 млн больше, чем годом ранее

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Кондуктор автобус

  Константин Долгановский

По итогам первого квартала 2023 года, на пермских автобусах и трамваях пассажиропоток составил 55,6 млн человек. Для сравнения: за тот же период прошлого года общественный транспорт перевёз 43,5 млн пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Увеличилось и количество оплат — с 36,9 до 43,8 млн. При этом количество бескондукторных маршрутов в 2023 году достигло 60-ти, тогда как в первом квартале прошлого года их было 33.

Количество пополнений гражданских проездных по итогам первого квартала 2023-го выросло с 46 до 62 тыс., льготных — с 111 до 166 тыс.

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