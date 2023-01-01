Максим Артамонов В Перми завершены поиски пенсионерки в розовой куртке Она пропала 19 апреля Поделиться Твитнуть

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков 64-летней пенсионерки, которая пропала на прошлой неделе. Об этом сообщается на официальной странице поисковиков ВКонтакте.

Волонтёры рассказали, что женщина найдена, она жива. Других подробностей не сообщается.

Напомним, пенсионерка пропала 19 апреля. С тех пор её местонахождение было неизвестно.

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