Максим Артамонов В Перми волонтёры ищут пропавшую 64-летнюю женщину Она пропала 19 апреля Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил розыск 64-летней Татьяны Дубровских, которая пропала 19 апреля. С тех пор её местонахождение неизвестно. Сейчас пенсионерка может находиться в любом районе города. Об этом сообщается на официальной странице «Лизы Алерт» в соцсетях.



Приметы Татьяны Дубровских: рост 165 см, полное телосложение, волосы тёмно-каштановые, короткая стрижка, глаза карие.



В день пропажи она была одета в розовую куртку до колен и черные брюки. На ногах — чёрные ботинки. С собой у пенсионерки была дамская сумочка.

Всех, кто видел эту женщину, волонтёры просят позвонить инфоргам отряда по телефонам: 88122411427 или 89129842528.

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