Елена Синица
Модульные причалы в Краснокамске и Закамске установят к августу
Приобретение и установка каждого из причалов оценивается в 17,4 млн рублей
В Прикамье ведётся поиск подрядчика, который поставит модульные причалы для приёма маломерных и круизных пассажирских судов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, каждый причал представляет собой конструкцию из понтонов и берегового трапа. Подрядчик, помимо поставки, также должен смонтировать и установить их.
Приобретение и установка каждого из причалов оценивается в 17,4 млн руб. Работы должны завершиться к августу 2023 года.
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