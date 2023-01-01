Елена Синица Модульные причалы в Краснокамске и Закамске установят к августу Приобретение и установка каждого из причалов оценивается в 17,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье ведётся поиск подрядчика, который поставит модульные причалы для приёма маломерных и круизных пассажирских судов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, каждый причал представляет собой конструкцию из понтонов и берегового трапа. Подрядчик, помимо поставки, также должен смонтировать и установить их.

Приобретение и установка каждого из причалов оценивается в 17,4 млн руб. Работы должны завершиться к августу 2023 года.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.