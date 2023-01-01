В Перми в суд направлено дело об изнасиловании школьницы Обвиняемый познакомился со своей жертвой в социальных сетях Поделиться Твитнуть

Следователи направили в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 27-летнего жителя Орджоникидзевского района Перми. Мужчина обвиняется в изнасиловании 15-летней девушки. В материалах дела сказано, что подсудимый познакомился со своей жертвой в социальных сетях. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу следкома.

В ведомстве рассказали, что преступление произошло вечером 3 декабря 2022 года. Мужчина пригласил знакомую по переписке к себе домой. После употребления алкоголя, зная о возрасте девушки, он набросился на неё и изнасиловал. Пермяку грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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