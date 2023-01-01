Дорожную разметку на улицах Перми обновят к началу мая Работы будут проводиться в ночное время Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

К началу мая в Перми на всех основных улицах будет нанесена дорожная разметка. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Градоначальник напомнил, что ещё в начале апреля поставил главам районов соответствующую задачу. «Главы отреагировали оперативно. Как только позволила погода, приступили к нанесению дорожной разметки», — цитирует ВЕТТА пост мэра в соцсетях.

Работы уже закончены на Южной дамбе, площади Карла Маркса и участках дорог в Кировском районе. Общая площадь дорожной разметки, которую предстоит нанести, составит порядка 140 тыс. кв. м.

Отмечается, что подрядчики выходят на объекты, в основном, в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

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